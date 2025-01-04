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DHA

Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti.

79 yaşında hayata gözlerini yuman Ferdi Tayfur, siayset ve sanat camiasını, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Tayfur'un arkasından ağlayanlardan birisi de kızı Tuğçe Tayfur'du...

Babasıyla mahkemelik olan ve bazı sorunlar yaşayan Tayfur, gözyaşlarına boğuldu.

ZİNCİRLİKUYU'YA GELDİ

2 Ocak akşamı Antalya'da 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesi dün İstanbul'a getirildi. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasının cenazesini almak için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne gitti.

"BABAM..."

Tuğçe Tayfur gasilhane koridorunda "Babamdan ayırdınız beni, yapayalnız kalmış babam" diyerek gözyaşı döktü.