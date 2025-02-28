Tuğçe Tayfur duyurdu: Ferdi Tayfur’un mirasına tedbir kararı

Haber Merkezi

Usta sanatçı Ferdi Tayfur Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

Ferdi Tayfur, 79 yaşında aramızdan ayrıldı..

USTA SANATÇININ CENAZESİNE AKIN ETTİLER

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Tayfur'un vefat haberi, Türkiye'yi yasa boğdu.

Ölümüyle sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğan Ferdi Tayfur için AKM'de düzenlenen anma törenine sanatçının hayranları adeta akın etmişti.

79 yaşında hayata veda eden sanatçı, İstanbul'daki Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

MİRASININ BİR KISMINI TSK, DARÜŞŞAFAKA VE LÖSEV'E BAĞIŞLADI

Tayfur'un mirasının bir kısmını TSK, Darüşşafaka ve LÖSEV'e bağışladığı ortaya çıkmıştı.

Tayfur'un vasiyetinde; Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı kaydedildi.

TİMUR BAYBURT VE TUĞÇE TAYFUR AYDIN'DAN İTİRAZ

Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'a mirastan pay bırakılmadı.

Bunun üzerine iki isim vasiyete itiraz etti.

Babasının miras bırakmadığı Tuğçe Tayfur geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sert sözlerle açıklama yaptı. Ağabeyi Timur ile fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, yeğenlerine seslendi.

TEDBİR KARARI KONULDU

Son yaşanan gelişmede ise Tuğçe Tayfur Aydın, babasının tüm fikri ve sinai haklarına tedbir konulduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Tuğçe Aydın Tayfur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: