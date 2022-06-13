TÜGVA Başkanı: Saldırılar bizi daha da güçlendiriyor

TÜGVA Başkanı: Saldırılar bizi daha da güçlendiriyor

TUGVA Başkanı Enes Eminoğlu, kendilerine yönelik iftiralara karşı hukuk mücadelesi verdiklerini, saldırıların vakfı zayıflatmaktan ziyade güçlendirmeye yaradığını söyledi.

Esra Elönü'nün 24 TV ekranlarında sunduğu Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu oldu.

Geçtiğimiz dönemde sosyal medya üzerinden çeşitli saldırılara maruz kalan kurumu ve kendisi hakkında açıklamalar yapan Eminoğlu yapılan saldırıların kendilerini daha da güçlendirdiğini söyledi.

"Hiçbir zaman izi kalmadı"

Söz konusu iftiralara yönelik hukuk mücadelesinin devam ettiğini belirten Eminoğlu şöyle konuştu:

"Yapılan saldırıların, söylemelerin hiçbir izinin kaldığını düşünmüyorum. Tam tersi olarak her şerde bir hayır her hayırda bir şer vardır. Daha fazla bu çalışmaların duyulmasına vesile oluyorlar. Bu konuda da teşekkür ediyoruz onlara.

Bir çok üyenin katılması, sosyal medyadan web sitesinden üye başvurularının artıyor olması vakıf olduğu için bağışların artıyor olması bizler için sevindirici.

Böyle bir yöntemi tabii ki bizler tercih etmiyoruz ama bu tarz iftira, haksız yalanları yaptıkları takdirde bu yerlerin daha da büyüyeceğini göze alarak yapsınlar.

TÜGVA Başkanı: Saldırılar bizi daha da güçlendiriyor VİDEO







"Saldırılar gelişmemize neden olur"

Bu hareketler bizim bir adım daha geri atmamıza vesile olmaz tam tersi olarak daha fazla heyecanlandırır ve motive eder. Daha da büyümemize, gelişmemize vesile olurlar.

Meyve veren ağaç taşlanır. Biz, meyve vermeye devam edeceğiz. Onlar da istedikleri kadar taşlamaya devam etsin. İstikamet üzere inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz"