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    TÜİK 14 sözleşmeli bilişim personeli alacak

    Sınavla 14 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyuran Türkiye İstatistik Kurumu, başvuru tarihlerinin en geç 1 Haziran'a kadar gerçekleştirileceğini belirtti.
    • 17.05.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 09:05
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    TÜİK 14 sözleşmeli bilişim personeli alacak

    Türkiye İstatistik Kurumu, sınavla 14 sözleşmeli bilişim personeli alacağını ilan etti.

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; söz konusu personel, Türkiye İstatistik Kurumu Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığı, Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı istihdam edilecek.

    Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜİK internet sitelerinde bulunan sınav ilanındaki şartları taşıyan adaylar, şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilecek.

    Başvurular 1 Haziran'a kadar

    Başvurular, istenilen belgelerle en geç 1 Haziran mesai bitimine kadar gerçekleştirilecek.

    Sınava katılacakların listesi TÜİK'in internet sitesinde 16 Haziran'da ilan edilecek.

    Adayların Strateji ve Bütçe Başkanlığı (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek, başvuru şartlarını sağlayanlar,Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Devlet Mah. Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapabilecek.

    TÜİK 14 sözleşmeli bilişim personeli alacak #1


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