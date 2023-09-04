TÜİK 2023 Ağustos ayı ve yıllık enflasyon verilerini paylaştı TÜİK verilerine göre ağustos ayı enflasyonu yüzde 9,09 olurken yıllık enflasyon yüzde 58,94 oldu.

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2023 Ağustos ayı ve yıllık enflasyon rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

Aylık yüzde 9,09, yıllık ise yüzde 58,94 oldu

Buna göre ağustos ayı enflasyonu yüzde 9,09 oldu.

TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık bazda ise yüzde 58,94'e yükseldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24,97 ile konut oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en çok lokanta ve oteller arttı

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 89,31 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 3,11 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 16,61 ile ulaştırma oldu.

En pahalısı taksi oldu

Seçilmiş maddelere göre ağustos ayında en çok pahalanan madde yüzde 74,67 ile şans oyunları oldu, onu yüzde 53,35 ile taksi oldu.

Onu yüzde 9,36 ile ev eşyası, yüzde 8,48 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 8,25 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 7,98 ile sağlık, yüzde 7,88 ile eğlence ve kültür, yüzde 7,55 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 7,09 ile lokanta ve oteller, yüzde 6,89 ile konut, yüzde 4,28 ile haberleşme, yüzde 3,77 ile alkollü içkiler ve tütün izledi.

En az artış eğitimde gerçekleşti

Ağustosta en az artış gösteren yüzde 3,11 ile eğitim grubu olurken, hiçbir grupta düşüş gerçekleşmedi.

Öte yandan ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 9,20 aralığında yer aldı.

Ortalama beklenti 7,32 düzeyindeydi

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 9,49 artış göstermişti.