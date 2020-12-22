TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücret için düzenlenen üçüncü toplantıda, 2 bin 792 lira teklif önerdi.

2021 yılı asgari ücreti belirleme toplantıları devam ediyor.

Hükümet, işverenler ve işçi sendikaları bugün üçüncü toplantıyı gerçekleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), toplantıda hazırladığı öneriyi komisyona sundu.

2 BİN 792 TL ÖNERİLDİ

TÜİK tarafından önerilen ücret; ağır iş kolu için 2 bin 792 TL, orta iş kolu için 2 bin 507 TL oldu.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret zammı tutarı, önümüzdeki günlerde yapılacak son toplantı ile netlik kazanacak.

Eğer TÜİK'in önerisi kabul edilirse, 2021 asgari ücreti bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında zamlanmış olacak.