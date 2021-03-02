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    TÜİK Başkanlığına Sait Erdal atandı

    Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına (TÜİK) Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in atanmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.03.2021 - 02:08
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 02:15
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    TÜİK Başkanlığına Sait Erdal atandı

    15 Şubat 2021 tarihinde TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten Ahmet Kürşad Dosdoğru getirilmişti.

    TÜİK başkanlığına Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı.

    Dinçer'in atanmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

    PROF. DR. SAİT ERRDAL KİMDİR

    Sait Erdal Dinçer, 1986-1990 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği okudu.

    Aynı üniversitede İşletme Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaptı.

    Dinçer aynı zamanda 1992-1995 yıllarında Marmara Üniversitesi ekonometri alanında yüksek lisans yaptı.

    Dinçer doktorasını da Marmara Üniversitesi ekonometri bölümünde yaptı.

    Dinçer iyi derecede ingilizce biliyor.

    TÜİK Başkanlığına Sait Erdal atandı #1

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