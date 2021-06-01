TÜİK’in trafik kazası raporu: 2020’de 4 bin 866 kişi öldü

Yüzde 88,3'ü sürücü kaynaklı olan trafik kazalarında en çok erkekler yaşamını yitirirken, kazalar en fazla cuma günü meydana geldi.

Türkiye'de 2020 yılında meydana gelen 150 bin 275 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sonucunda, 4 bin 866 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu kazalarda, 2 bin 197 kişi kaza yerinde, 2 bin 669 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kaza nedeniyle 30 gün içinde yaşamını yitirdi.

Ölümlerin yüzde 47,4'ü, yaralanmaların yüzde 69,2'si yerleşim yeri içinde gerçekleşirken, ölümlerin yüzde 52,6'sı yaralanmaların ise yüzde 30,8'i yerleşim yeri dışında oldu.

KARA YOLU AĞINDA MEYDANA GELEN KAZALAR

Kara yolu ağında 2020 yılında toplam 983 bin 808 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazaların 833 bin 533’ü maddi hasarlı, 150 bin 275’i ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu.

Yıl içinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75,8'i yerleşim yeri içinde yüzde 24,2'si ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

ÖLENLERİN YÜZDE 79,7’Sİ ERKEK

Kara yolu ağında 2020 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 49,4'ü sürücü, yüzde 30,7'si yolcu, yüzde 19,9'u ise yaya olarak kayıtlara geçti.

Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 79,7'si erkek, yüzde 20,3'ü kadın, yaralananların ise yüzde 71,4'ü erkek, yüzde 28,6'sı kadın oldu.

EN ÇOK CUMA EN AZ PAZAR GÜNÜ KAZA OLDU

Türkiye'de 2020 yılında meydana gelen 150 bin 275 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında, ağustos ayı yüzde 11,8 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken, nisan ayı yüzde 3,8 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu.

Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 15,5 pay ile en fazla cuma günü ve yüzde 12,7 pay ile en az pazar günü gerçekleştiği görüldü.

YÜZDE 88,3 SÜRÜCÜ KUSURLU

Türkiye'de 2020 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 177 bin 867 kusura bakıldığında, kusurların yüzde 88,3'ü sürücü, yüzde 7'si yaya, yüzde 2,7'si taşıt, yüzde 1,4'ü yolcu ve yüzde 0,5'inin yol kaynaklı olduğu belirtildi.

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