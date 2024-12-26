TÜİK'ten Özgür Özel'e 'pinpon topu' cevabı: Gerçeği yansıtmıyor

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2025 yılında uygulanacak asgari ücret 22 bin 104 TL olurken, zam sonrasında tartışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda zam kararının duyurulmasından hemen sonra bir televizyon yayınına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem zammı eleştirmiş hem de Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), enflasyon sepetine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

"ÖZEL'İN İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Özel'in, madde sepetinde pinpon topu ve bakır çubuk olduğu iddialarına yönelik TÜİK'ten yazılı bir açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada Özel'in iddialarının gerçeği yansıtmadığına vurgu yapılırken şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel dün katıldığı bir televizyon programında enflasyon sepetinin içinde pinpon topu ve bakır çubuğun yer aldığını ifade ederek kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yanlış bilgiler vermiştir. Pinpon topu ve bakır çubuk Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer almamakta olup bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır.

CHP Genel Başkanı’nın bu ifadeleri birkaç kez farklı zamanlarda dile getirerek toplumda yanlış bir algı oluşturma amacı taşıdığı, böylece kamuoyunu bilinçli bir şekilde yanlış bilgilerle etkilemeye çalıştığı değerlendirildiğinden teknik bilgilendirme yapılması zaruri olmuştur.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Resmi İstatistik Programı kapsamında yayınlamakta olduğu tüm istatistiklerde olduğu gibi, TÜFE’yi de uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda, Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarının bütününü dikkate alarak hesaplamakta ve yayınlamaktadır. TÜFE veri derleme, işleme ve yayımlama süreçlerine ilişkin tüm detaylar, TÜİK Kalite Güvence Çerçevesinde de tanımlanmış olan “erişilebilirlik ve açıklık” ilkeleri kapsamında TÜİK internet sayfasında yayımlanmaktadır.

"EN ÇOK TÜKETİLEN MAL VE HİZMETLER ESAS ALINIR"

TÜİK, enflasyon oranının tespiti için hanehalklarının en çok tükettiği mal ve hizmetleri esas alarak bir sepet oluşturmaktadır. Bu sepette ekmek, süt, yumurta, et, çay, sebze ve meyveler gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra kira, elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturaları gibi hanehalkının düzenli ödemeleri yer almaktadır.

2024 yılı itibarıyla toplam 406 maddeden oluşan bu sepette ayrıca sigaradan, benzine, eğitimden sağlığa, giyimden ev eşyasına, hanelerin tüketim harcamalarında önemli yer tutan tüm mal ve hizmetler kapsanmaktadır.

TÜİK’in TÜFE hesaplamaları için kullandığı sepette yer alan mal ve hizmetlerin listesi internet sitemizde şeffaf bir şekilde yayınlanmakta olup dileyen herkes sepette hangi maddelerin yer aldığını aşağıdaki linkten ulaşabilir."

TÜİK'İN MADDE SEPETİ

Açıklamada söz konusu tüketici fiyat endeksi madde sepeti de paylaşıldı. Listeye ulaşmak için linke tıklayınız.