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    Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi TBMM'den geçti

    Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.03.2022 - 18:23
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 18:41
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    Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi TBMM'den geçti

    Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle ile devre mülk ve devre tatil satışları yeniden düzenlenecek.

    Yaşanan mağduriyet ve şikayetlerin önüne geçilecek.

    TESLİM SÜRESİ 48 AYI GEÇEMEYECEK

    Yeni düzenleme ile ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Teslim süresi 48 ayı geçemeyecek.

    ÖN ÖDEMELİ DEVRE MÜLK SATIŞI YASAKLANIYOR

    Ön ödemeli usulle devre mülk satışı yasaklanacak. Devre mülk satışları kat mülkiyeti kanununa göre yapılacak. Devre tatil sözleşmelerinde azami süre 10 yıl olacak. Artık ön ödemeli devre tatil satışları da yapılamayacak.

    Tüketici hakem heyetleri de daha aktif hizmet için yeniden yapılandırılacak.

    Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi TBMM den geçti #1


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