Tüketiciyi aldatanlara af yok: Reklam Kurulu 92,5 milyon TL ceza kesti Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun tüketiciyi aldatanlara yılın ilk 11 ayında 92.5 milyon Türk lirası ceza uyguladığını duyurdu.

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Yaklaşan kasım ayı indirimleri nedeniyle bazı internet siteleri vatandaşlara yüksek indirimler vadetti.

Ancak 'yüzde 70-80' gibi indirim vaatlerinin gerçeği yansıtmadığı, indirim uygulandığı öne sürülen bazı ürünlerin fiyatının ekim ayında da aynı olduğuna yönelik şikayetler gelmeye başladı.

Hal böyle olunca Reklam Kurulu, kasım ayı indirimleri için harekete geçti.

Toplanarak indirimleri araştıran kurul, gerçek olmayan kampanyaları tespit etti.

Reklam Kurulu şikayetler üzerine araştırdı: Toplamda 92,5 milyon TL ceza kesildi

Reklam Kurulu tarafından toplantıda görüşülen 176 adet dosyadan 153’ü mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari faaliyetler hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 16,7 milyon TL'lik idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Böylelikle, yılın ilk 11 ayında kurul tarafından toplam 1838 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1623 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 92,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Son olarak kurul, önümüzdeki günlerde ceza tebligatlarını e-Ticaret firmalarına ulaştıracak.

Bakanlık ay başında uyarmıştı: Daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilmemeli

Öte yandan Reklam Kurulu dönemsel olarak 'efsane', 'şahane' gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamlarına yönelik, geçtiğimiz yıl 20 dosyaya ilişkin yaklaşık 3,7 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı başında satıcı ve sağlayıcıları uyarmış, kampanyalara ilişkin şunları kaydetmişti: