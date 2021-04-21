Tülay Bilginer kimdir? Gazeteci ve senarist Tülay Bilginer'in hayatı ve biyografisi..

Tülay Bilginer kimdir? Gazeteci ve senarist Tülay Bilginer'in hayatı ve biyografisi..

1987 yılında "Yaşayan Yalılar" adlı dizisiyle, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Seri Röportaj Dalında Yılın Gazetecisi seçilen Tülay Bilginer hayatını kaybetti. Peki, Tülay Bilginer kimdir?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Tülay Bilginer’in vefatı sonrasında baş sağlığı mesajı yayımladı.

Yayımlanan mesajda, "Değerli meslektaşımız Tülay Bilginer’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar gazetecilik ve yazarlık alanında başarıyla hizmet veren, önceki TGC Başkan Yardımcılarından kaybettiğimiz Recep Bilginer’in kızı, Engin Bilginer’in de kardeşi olan Tülay Bilginer’in ailesinin, yakınlarının, basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, baş sağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Bu üzücü haberin ardından Tülay Bilginer hakkındaki bilgiler gündeme geldi. Vatandaşlar, 'Tülay Bilginer kimdir, neden öldü?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Tünay Bilginer'in ölüm nedenine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Peki, Tülay Bilginer kimdir? İşte, Gazeteci ve senarist Tülay Bilginer'in hayatı ve biyografisi...

TÜLAY BİLGİNER KİMDİR?

1947 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tülay Bilginer, ilk ve orta öğreniminden sonra, Almanya'da iktisat ve işletme eğitimi almıştır. Gazeteciliğe öğrencilik yıllarında, Ses ve Hayat dergileri ile Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde başlamıştır.

Bilginer; Türk Haberler Ajansı, Hürriyet, Kelebek, Tercüman, İnci, Sabah, Bugün, Hürgün, Gazete, Akşam, TV'de 7 Gün ve Hürriyet Pazar'da çalışmıştır.

Elele, Gezinti, Tempo, Nokta, Rapsodi in Blue, Go, Trend, Panoroma ve Haber Extra dergilerinde görev yapmış ve 1987 yılında "Yaşayan Yalılar" adlı dizisiyle, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Seri Röportaj Dalında Yılın Gazetecisi seçilmiştir.

1988 yılında ''Kelepçeli Günler'' dizisiyle ÇGD'nin İnceleme Dalında Yılın Gazetecisi ödülünü alan Tülay Bilginer; iletişim, basınla ilişkiler, gazetecilik, reklam, yazım tekniği, senaryo ve metin yazarlığı ve güzel konuşma dersleri veriyordu.

Evli ve bir kız annesi olan Bilginer, ''Aşkın Romansı: Fakat Filmin Sonu Böyle Bitmedi (2014)'' isimli bir roman yazmıştır. Sabiha Gökçen'in manevi babası Atatürk'le olan hayatını anlatan "Mavi Tango" adlı televizyon dizisinin senaryosunu, metin yazarlığını ve yönetmenliğini yapmıştır.