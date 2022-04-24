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    Tülay Demir Oktay'la Diyarbakır annelerini konuştuk

    Gazeteci ve yazar Tülay Demir Oktay ile PKK tarafından zorla dağa kaçırılan, ellerine silah verilen çocukların dramlarını ve yaşadıkları üzerine söyleşi gerçekleştirdik.
    • Özel Haber
    • 24.04.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 16:05
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    Tülay Demir Oktay'la Diyarbakır annelerini konuştuk

    Gazeteci Tülay Demir Oktay, yeni kitabı olan Annemin Sesi'ni Ensonhaber'e anlattı. İki yıl önce başlayan süreçte Tülay Demir röpotajlar yaptı, çocukların anneleriyle konuştu.

    Biz de toplumun kanayan yarasını konuşmak için Tülay Demir Oktay ile buluştuk. Tülay Demir, Ensonhaber'e kitabın nasıl ortaya çıktığını, neler yaşadığını, Diyarbakır anneleriyle nasıl bir dayanışma içinde olduğunu bize anlattı.

    Özellikle İç İşleri Bakanı Süleymen Soylu'nun katkısına değinen Oktay, "Burada devletin ve hükümetin ciddi biçimde gayretini görüyoruz" İfadelerini kullandı.

    PKK Terör Örgütü tarafından dağa zorla kaçırılan, kendi iradeleriyle evlenmeleri bile mümkün değilken, ellerine silah verilen çocukların öyküleri Annemin Sesi kitabında.

    Özellikle HDP belediyeleri tarafından da desteklenen dağa kaçırılmaları anlatan Tülay Demir; "Burada HDP'nin rolü çok büyük. Çünkü onların belediyeleri tarafından ciddi oranda eleman sağlandı" dedi.

    Tülay Demir Oktay'la Diyarbakır annelerini konuştuk ViDEO

    Tülay Demir Oktay la Diyarbakır annelerini konuştuk #1

    "Televizyonda annemi gördüm"

    "Televizyonda annemi gördüm." Bu sözler pikniğe gidiyoruz bahanesiyle dağa kaçırılan eline silah verilen, bomba eğitimiyle eğitilen Mustafa'ya ait. Televizyonda annesini gören Mustafa için artık tek plan vardı:

    Kaçmak ve devletin şefkatli kollarına teslim olmak...

    Diyarbakır annelerinin dramlarına daha yakından tanık olmak isteyenler için yaptığımız röportajla sizleri baş başa bırakıyoruz.


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