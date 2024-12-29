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Haber Merkezi

Devlet Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısı sonrası dün, DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan terör örgütü PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan ile dün görüştü.

Bu görüşmenin ardından bugün DEM Parti cephesinden bir açıklama geldi.

Yapılan 7 maddelik açıklamayı değerlendiren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, X hesabından bir açıklama yaptı.

Sözlerine terörist Öcalan ile yapılan görüşme sonrası açıklanan maddeleri değerlendirerek başlayan "Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan yaptığı değerlendirmeler, Türkiye’nin ve bölgenin kaderini değiştirebilecek tarihi bir çağrıdır." diyen Hatimoğulları şöyle devam etti:

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"YAPICI VE CESUR ADIMLAR ATILMALI"

Türk-Kürt ittifakını güçlendirmek ve demokratik bir barış sürecini başlatmak artık ertelenemez bir sorumluluk haline gelmiştir. İçinden geçtiğimiz bu kritik süreçte, çözüm için tüm siyasi çevrelerin yapıcı ve cesur adımlar atması gerekiyor.

"TBMM, SÜRECİN EN ÖNEMLİ ZEMİNİDİR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM), bu sürecin en önemli zeminidir. Barışa, demokrasiye ve kardeşliğe giden yol; birlikte atılacak cesur adımlardan geçiyor.

"DEM PARTİ OLARAK HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU YERİNE GETİRECEĞİZ"

Bu noktada DEM Parti olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecek, pozitif çözüm önerilerini büyüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz, geleceği hep birlikte aydınlatabiliriz.