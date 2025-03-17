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Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye dönemine yönelik çalışmalar devam ediyor.

2024'ün Ekim ayında başlayan sürecin neticesinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısıyla tarihi bir eşik geride kaldı.

Çağrının ardından DEM Parti heyetinin ikinci siyasi partiler turu, bugün AK Parti ve MHP ile devam etti.

AK PARTİ VE MHP ZİYARETLERİNDEN SONRA AÇIKLAMA

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet, AK Parti ve MHP heyetlerini ziyaret etti.

Görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçen Hatimoğulları, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hatimoğlulları'na, İmralı'dan yeni mesajlar gelip gelmeyeceği de soruldu.

"OKUNMAK VEYA GÖSTERİLMEK ÜZERE BİR MESAJ BEKLİYORUZ"

21 Mart'ta kutlanacak Nevruz Bayramı için Öcalan'dan yeni mesaj beklediklerini söyleyen Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Nevruz planlaması ile ilgili Abdullah Öcalan'dan biz okunmak üzere ya da gösterilmek üzere bir mesaj belediğimizi, bu konuda kendilerine ilettik.

"BARIŞIN TOPLUMSALLAŞMASINA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Somut bir adım atılmasını bekliyoruz. Öcalan'ın mesajının Nevruz'da kitlelerle paylaşılması, atılan bu adımın çağrının somut manada bir karşılık bulmasına da buna destek sağlayacaktır.

Bu zeminin yani barışın toplumsallaşması bağlamında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

"BEKLENTİMİZİ YETKİLİLERE İLETTİK"

Bu nedenle çok önemsiyoruz bu mesajı. Bu mesajla ilgili taleplerimizi yetkililere ilettik. Umut ediyoruz ki karşılığını pozitif şekilde alırız."