Tulpar Fırtınası nedir, nasıl oluşur? Tulpar Fırtınası Türkiye'ye gelecek mi?

Rusya'nın karasal bölgelerinden güney enlemlere doğru yola çıkan Tulpar soğuk hava dalgasının Türkiye'ye uğrayıp uğramayacağı merak konusu oldu. Peki Tulpar Fırtınası nedir?

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat Cumartesi gecesi hava sıcaklıklarının 15 derece kadar düşeceği ve ülkemiz genelinin, Balkanlar üzerinden gelen ve Tulpar Fırtınası adı verilen soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacağı ifade edildi.

Son günlerde Türkiye'de özellikle İstnabul'da meydana gelen fırtına, ağaçları ve çatıları uçurdu. Vatandaşlar, Tulpar Fırtınası ile ilgili bilgileri araştırıyor.

Peki, Tulpar fırtınası nedir? Tulpar Fırtınası Türkiye'ye uğrayacak mı?

TULPAR FIRTINASI NEDİR?

Her yıl Balkanlar üzerinde etkili olan Tulpar Fırtınası, mevsim normallerini bir anda alt üst edecek cinsten özellikler barındırıyor. Doğu Avrupa ülkelerinin yıllık su ihtiyaçları ise yine bu dönemde ihtiyacını karşılıyor diyebiliriz.

Tulpar fırtınası Türkiye’ye gelecek haberleri yayılmaya başlayınca, vatandaş “Tulpar Fırtınası nedir?” sorusunu araştırmaya başladı.

Tulpar Fırtınası; ender şekilde görülen ve çok kuvvetli soğukları içerisinde barındıran bununla beraber de ekstrem hava koşullarına neden olan bir soğuk hava dalgasıdır.

TULPAR FIRTINASI TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Türkiye'ye geleceği konuşulan ve "Tulpar Fırtınası" olarak adlandırılan bu soğuk hava dalgasının henüz rotasının tam olarak kesinleşmediği ancak bu durum için iki ihtimal bulunduğu söyleniyor.

Bunlardan ilki, soğuk hava dalgasının İtalya ve Balkanlar üzerinde çoğalarak Türkiye'yi pas geçmesi.



Diğer bir ihtimal de olağan gücü ile Türkiye'ye gelmesi. Şayet bu durum gerçekleşir ve Tulpar soğuk hava dalgası ülkemize gelirse çoğu şehir kar altında kalabilir ve bununla beraber de kar kalınlığı ile soğuk hava rekorları da kırılabilir.

Tropikal bir soğuk hava dalgası olan Tulpar'ın şu anda ülkemizi etkileme ihtimali yüzde 60 civarında. 10 Şubat tarihinde Doğu Avrupa ülkelerini vurması beklenen Tulpar soğuk hava dalgasının Türkiye'yi etkileme tarihi ise 13 Şubat olarak tahmin ediliyor.