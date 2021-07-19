Tuluyhan Uğurlu: Ülkemizde muteber bir sanatçı olmak için Yaradan'a uzak olacaksınız

Tuluyhan Uğurlu: Ülkemizde muteber bir sanatçı olmak için Yaradan'a uzak olacaksınız

Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına katılan Tuluyhan Uğurlu, "Ülkemizde muteber bir sanatçı olabilmek için Yaradan'a uzak olacaksınız, Osmanlı'yı sevmeyeceksiniz" dedi.

24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programının sunucusu Esra Elönü, Piyanist-Besteci Tuluyhan Uğurlu'yu ağırladı.

Müzik yolculuğuna ve Türkiye'deki sanatçılara dair dikkat çeken açıklamalar yapan Uğurlu, "Türkiye'nin kabul ettiği, muteber olan sanatçı kim?" sorusuna ise "Yaradana uzak olacaksınız, Osmanlı'yı sevmeyeceksiniz, Anadolu insanını aşağılayıp, göbeğini kaşıyan adam diyeceksiniz." dedi.

"MUTEBER SANATÇI OLMAK İÇİN OSMANLI'YI SEVMEYECEKSİN"

Türkiye'de bir kesim tarafından kabul edilen ve genele dayatılan sanatçı profilini eleştiren Uğurlu şu ifadeleri kullandı;

"Ülkemizde muteber bir sanatçı olabilmek için Yaradan'a uzak olacaksınız, Osmanlı'yı sevmeyeceksiniz. Aklıma ilk olarak gelen bunlar. Başka şeyler var. Ama onları burada diyemem.

Anadolu insanını aşağılayıp, 'Göbeğini kaşıyan adam' diyeceksiniz. Ben artık takılmıyorum buna. Takılmamam lazım. Çünkü benim önümde bir kuşak var. Ve bu kuşak piyanoya çok hevesli.

Tuluyhan Uğurlu: Ülkemizde muteber bir sanatçı olmak için Yaradan'a uzak olacaksınız VİDEO







"İLERİDE EĞİTMEN OLABİLİRİM"

Ben onlara şu an öğretmen olarak yardımcı olamıyorum. Çünkü benim konserlerim çok. Ben devamlı konser veriyorum. Onlara eğitmen olarak yardımcı olamıyorum. Ama belki ileride yapabilirim."

"ÇAMLICA CAMİİ, CUMHURİYET'İN TİMSALİDİR"

Çamlıca Camii'ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Uğurlu şu ifadeleri kullandı;

"Bir millet abideleriyle yaşar. Çamlıca Camii sadece ibadethane değildir. Çamlıca Camii, sadece cami olarak yapılan bir yer değildir. Onun çok dolup, dolmaması çok önemli değildir.

Çamlıca Camii bir abidedir, Cumhuriyet'in timsalidir. O bir Cumhuriyet eseridir. İstanbul'un zirve noktalarından birine yapılmıştır. Bütün İstanbul'u kucaklar. Ayasofya'ya, Sultanahmet'e, Süleymaniye'ye selam yollar.





"O BİR ABİDEDİR"

Adap içinde selam yollar. Mesele orasının dolup, dolmaması değil. Öyle bir şey yok. O bir abide. Ve olaya bazen böyle bakabilmek lazım. O zaman bazı şeylerin kıymetini, değerini anlayabiliriz."

"ÖMER HALİSDEMİR'İN ÇANAKKELE SAVAŞI'NDA ÖLENLERDEN BİR FARKI YOKTUR"

"15 Temmuz'da şehitlerimiz için eser yazdım ve o eseri bütün üniversitelerde çaldım" diyen Uğurlu, "Ömer Halisdemir'in Çanakkale Savaşı'nda ölenlerden hiçbir farkı yoktur. Ben yiğit adamı çok severim.

Canını hiçe sayan, başına geleceğini bilerek bunu yapan adam yiğit adamdır. Aslında işin arkasında Amerika var. Hala niye Amerika ile sıkı fıkı olmaya çalıştığımızı anlayamıyorum." ifadelerini kullandı.