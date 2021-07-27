Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Günlük çalışma süresi değişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın haftalık iş günlerine bölünemeyen çalışma süreleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 27 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ile ilan edildi.

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 27 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ YENİDEN BELİRLENDİ

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında; günlük iş süresi, gece çalışma saatleri, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi yeniden belirlendi.

Bakanlığın, Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğine göre, günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez.

Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

''a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.''

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.