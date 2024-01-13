Tüm okullarda pazartesi günü şehitler için saygı duruşu yapılacak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 9 kahraman askerimiz için 15 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

AA

Türkiye, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde verdiği şehitlerine ağlıyor.

Kahraman 9 askerimiz bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düştü.

Mehmetçikler için bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Şehitler için tüm okullarda saygı duruşu yapılacak

Bakan Tekin, şehitlerimiz için 15 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.



Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak genel amaçlarının çocukları Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek olduğunu belirtti.

"Yükselen yeni nesli ruhen, bedenen ve manen vatan sevgisiyle donatmak amacıyla.."

Tekin, şunları kaydetti:

"Bu idrakle Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olan vatan evlatlarının aziz hatıralarını yaşatmak, eğitim ailesi olarak minnetimizi göstermek ve yükselen yeni nesli ruhen, bedenen ve manen vatan sevgisiyle donatmak amacıyla Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun."

"Şehitlerimiz İçin Saygı Duruşu"

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün resmi hesabından Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusu paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Şehitlerimiz İçin Saygı Duruşu"



Aziz şehitlerimize minnettarlığımızı ifade etmek amacıyla Bakanlığımız bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)