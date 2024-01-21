Tüm Türkiye'de hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce haftanın son günü için 13 kente sarı uyarı yapıldı. Önümüzdeki günlerde tüm yurtta sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı belirtildi.

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Soğuk hava etkisini artıracak.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerden başlayarak tüm yurtta hissedilir derecede azalacak.

13 kente sarı uyarı

Haftanın son günü için 13 kente sarı uyarı geldi.

Sarı uyarı verilen iller Adıyaman, Aksaray, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Osmaniye ve Tunceli olarak sıralandı.

Yüksek kesimlerde kar yağışı kuvvetli olacak

Gece saatlerinden itibaren Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güney ve Adıyaman'ın kuzey ilçeleri ile Tunceli ve Bingöl çevreleri, Sivas'ın doğusu, Erzincan'ın güney ve batısı, Elazığ'ın kuzey ve doğusu, Malatya, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağışın görüleceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyinde beklenen yağışların Konya'nın kuzey ve batısı ile Aksaray'ın güneyinde kuvvetli yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve fırtınanın neden olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.