Tüm Türkiye'de Mehmetçik ve Gazze için dualar edildi Tüm Türkiye'de Mehmetçik ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yaşamını yitirenler için sabah namazında dua edildi.

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İsrail'in zulmü son bulmuyor.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 224 Filistinli hayatını kaybetti.

Halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı yok edilirken enkazların altında halen binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail, son olarak Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadır kente saldırı düzenledi ve onlarca kişi can verdi.

Mehmetçik ve Gazze için eller semaya açıldı

Sabah namazı vaktinde Türkiye'deki tüm camilerde, "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" buluşması gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından saf tutan vatandaşlar namaz kıldı.

Namaz sonrasında terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.