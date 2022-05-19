Tüm yurtta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Tüm yurtta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Çeşitli gösteriler sergilenirken, ortaya renkli anlar çıktı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Anadolu'da başlatacağı mücadele için Samsun'a gidişinin 103. yılı kutlandı.

103. yılına girilen bayramda Türkiye’nin dört bir yanı kırmızı-beyaz coşkuya büründü.

Koronavirüs salgınının ardından meydanlar dolup taşarken, başkent Ankara'da ilk durak Anıtkabir oldu.

Ankara

Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Samsun

Ankara'nın ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Yolu'nda Bandırma Vapuru'nu simgeleyen ve o dönem Tütün İskelesi olarak bilinen yerde inşa edilen iskelede tören düzenlendi.

Atatürk ile silah arkadaşlarının heykellerinin de yer aldığı alandaki törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da karaya çıkmasını sembolize eden Türk bayrağı, bir deniz subayı, iki deniz eri ve iki piyade askeri tarafından taşınarak karaya çıkarıldı.

İstanbul

İstanbul'da ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

İstanbul Valiliği koordinesinde İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen törende, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu anıta çelenk sundu.

Törende daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mersin

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir araya gelen 1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 19 Mayıs kapsamında "1919 Gençle Zeybek" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında 1919 genç Devlet Bahçeli Meydanı'nda bir araya geldi. Zeybek oynayarak 19 Mayıs'ı kutlayan gençler, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu.

Sakarya

Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, Serdivan Spor Salonu'nda devam etti.

Burada Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından "Sakarya" türküsü işaret diliyle okundu.

Program, sportif ve kültürel etkinliklerin ardından sona erdi.

Bartın

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Ömertepesi Spor Salonu'nda devam etti.

Bolu

Bolu'da Belediye Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, bando eşliğinde Anıt Park'a kadar yürüdü.

Burada düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

18 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından judo, karate, jimnastik, okçuluk ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Adana

Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Çintimar ve diğer katılımcılar, Uğur Mumcu Meydanı'na Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde yürüdü.

Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Süleyman Elban, katılımcıların bayramını kutladı.

Hatay

Hatay'da, Vali Ürgen Alanı'nda bir araya gelen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde, Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Gevrek, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programı kapsamında, Antakya Spor Salonu'nda da çeşitli gösteriler yapıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de, İl Gençlik ve Spor Müdürü Sedat Acar, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Erdinç Yılmaz, 7 Ocak Stadı'nda devam eden törenlerde katılımcıların bayramını kutladı.

Törende şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bursa

Bursa'da Kent Müzesi önünde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy'un konuşmasının ardından halk oyunları gösterileri sunuldu.

Törende çok sayıda genç, ay yıldızlı tişörtleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Eskişehir

Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kutlamalar, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'ndaki programla devam etti. Gençler tarafından hazırlanan gösteriler ilgiyle izlendi.

Balıkesir

Balıkesir'de, Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, törende yaptığı konuşmada, gençlerin Türkiye'nin en büyük zenginliği olduğunu ifade etti.

Halk oyunu ve jimnastik gösterileri ile şiir dinletisinin sunulduğu törende çok sayıda genç, askeri bando eşliğinde marş ve türküler seslendirdi. Jimnastik gösterisinin ardından bir öğrenci, Vali Hasan Şıldak'a Türk bayrağını takdim etti.

Gençlik Haftası yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve bando eşliğinde marşların seslendirilmesiyle program tamamlandı.

Çanakkale

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan tarafından çelenk konulmasını müteakip saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ömer Kalkan, çelenk töreninde yaptığı konuşmada, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahramanca bir tutum sergilendiğini tüm dünyanın Çanakkale Savaşları'nda bir kez daha gördüğünü söyledi.

Çelenk töreni sonrasında katılımcılar bayrak yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Kütahya

Kütahya Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Dumlupınar Spor Salonu'nda devam eden törende halk oyunları ve spor gösterileri ile müzik dinletisine yer verildi.

Törende, Gençlik Haftası'nda çeşitli spor dallarında düzenlenen yarışmalarda başarılı olan öğrencilere madalyaları takdim edildi.

Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndan Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'ne "Gençlik Yürüyüşü" yapıldı.

Yalova

Yalova'daki kutlamalar kapsamında ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Deniz polisi dalgıçlarının denizden çıkardığı Türk bayrağını Vali Muammer Erol'a sunmasının ardından program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Uluslararası spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinden sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.