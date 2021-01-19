Tüm zamanların doğalgaz tüketim rekoru kırıldı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 272,3 milyon metreküp ile tüm zamanların doğalgaz tüketim rekorunun kırıldığını duyurdu.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabında Türkiye'nin doğalgaz kullanımına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Dönmez, Türkiye'de 18 Ocak'ta tüm zamanların doğalgaz kullanım rekoru kırdığını duyurdu.

Dönmez "18 Ocak Pazartesi günü tüm zamanların tüketim rekoru kırılarak ülke çapında 272,3 milyon metreküp doğalgaz tüketimi gerçekleşti. Böylece daha önce 8 Ocak 2019’da gerçekleşen 245 milyon metreküplük tüketim rekoru aşıldı. Yine dün, İstanbul’daki tüketim 51,1 milyon metreküp olurken Ankara’da 22,7 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Böylece her iki şehirde de tüm zamanların rekoru kırılmış oldu. " ifadelerini kullandı.