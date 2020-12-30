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    Tuma Çelik hakkında iddianame hazırlandı

    Başsavcılık, eski HDP Milletvekili Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırladı.
    • AA
    • 30.12.2020 - 16:22
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 16:58
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    Tuma Çelik hakkında iddianame hazırlandı

    Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi.

    HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de TBMM Genel Kurulunca dokunulmazlığı kaldırıldı.

    NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN İDDİANAME HAZIRLANDI

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

    Bu kapsamda, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Çelik hakkında iddianame hazırlandığı belirtildi.

    SUÇLAMALARI REDDETTİ

    Geçen ekim ayında kan örnekleri alınan Çelik, Meclis Araştırma Komisyonu'na savunma sunarak, suçlamaları kabul etmemişti.

    Tuma Çelik hakkında iddianame hazırlandı #1

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