Tuma Çelik, TBMM'ye yazılı savunmasını iletti

Partisi HDP'den ihraç edilen Çelik, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere kurulan hazırlık komisyonuna yazılı savunmasını verdi.

HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Çelik, Çelik, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 5 kişilik 1. hazırlık komisyonuna savunmasını, yazılı olarak iletti.

AK Parti'den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'den oluşan hazırlık komisyonu, 20 Ağustos Perşembe günü toplanacak, hazırlayacağı rapor için çalışmalarını sürdürecek.

Çelik, istemesi halinde bu tarihte komisyona gelerek ya da tayin ettiği bir vekili aracılığıyla sözlü savunmasını da yapabilecek.

24 AĞUSTOS’TA BİTECEK

Hazırlık komisyonunun 1 aylık çalışma süresi 24 Ağustos'ta sona erecek. Komisyon bu tarihe kadar Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin devamı yönünde karar verebilecek.

Hazırlık komisyonu, daha sonra makul bir süre içinde raporunu Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak, asıl kararı verecek.