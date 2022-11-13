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Tumblr neden açılmıyor, kapandı mı? Neden erişim engeli geldi?

Tumblr neden açılmıyor, kapandı mı? Neden erişim engeli geldi?

Dünden itibaren Tumblr'a giremeyen kullanıcılar sebebini merak ediyor. Peki Tumblr'a neden girilmiyor, erişim engeli neden geldi? İşte detaylar...