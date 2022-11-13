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- Tumblr neden açılmıyor, kapandı mı? Neden erişim engeli geldi?
Tumblr neden açılmıyor, kapandı mı? Neden erişim engeli geldi?
- 13.11.2022 - 09:06
Dünyaca ünlü ve çok sayıda kullanıcıya ulaşan sosyal ağ ve blog sitesi, sosyal medya platformu Tumblr'a erişim engeli getirildi. Türkiye'den siteye girmek isteyen kişiler hesaplarına ulaşamayınca engel getirildiği ortaya çıktı.
E-devlet üzerinden Web Sitesi Erişim Engeli Sorgulama sayfasını kontrol eden kişiler, Tumblr’ın mahkeme kararıyla erişime kapatıldığını öğrendi.
E-devlette, sorgulanan web sitesinin Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğinin 10.11.2022 tarih 2022/3144 sayılı kararıyla engellendiği belirtildi.
Çıplaklığa izin vereceğini duyurmuştu
2018'de alınan kararla platformda çıplak içerikler yasaklanmıştı. Yasak, bir çocuk pornografisi olayı nedeniyle platformun uygulaması 2018’de Apple App Store’dan kaldırıldıktan sonra getirilmişti.
Son olarak platform, eski yönetimin 2018 yılında getirdiği çıplaklık yasağını gözden geçireceğini ve yetişkinlere yönelik içeriklere artık daha fazla izin vereceğini bildirmişti.
2018’de belirtilen kuralların değişeceğini belirten şirket yöneticisi, “Çıplaklık, yetişkinlere uygun konu veya cinsel temaları” konu alan içeriklere yeniden izin verileceğini duyurmuştu.