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    Tümör operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 'Tümör' operasyonu başlatıldı.
    • 01.07.2022 - 08:42
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    Tümör operasyonu başlatıldı

    Yurt genelinde kaçakcılıkla mücadele kamsamında operasyonlar yapılmaya devam ediliyor.

    Tümör operasyonu başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; son yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 26 suç grubunun üyelerine yönelik 24 ilde 284 şüphelinin yakalanması için 'Tümör' operasyonu başlatıldı.


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