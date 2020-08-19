Tuna-1 ve Kıyıköy'de doğalgaz bulundu

Türkiye, Karadeniz'de yaptığı sondaj faaliyetlerinin sonucunda bulunan doğalgaz kaynağının Kırklareli'nin Kıyıköy kasabasında ve Karadeniz Ereğlisi'nde bulunan Tuna-1 lokasyonunda olduğu ortaya çıktı.

Türkiye, doğalgaz ihtiyacının büyük kısmını Rusya’dan karşılıyordu. Türkiye’nin doğalgaz rezervi keşfetmesi Rusları endişelendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 'Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını söylemişti.

RUSLARIN DOĞALGAZ ENDİŞESİ BAŞLADI...

Bu gelişmenin ardından konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ankara'daki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkililerine dayandırdığı yazısında, doğalgaz yatağının Tuna-1 ve Kıyıköy'de olduğunu aktardı.

Muharrem Sarıkaya'nın Tuna-1 ve Kıyıköy'ü işaret etmesinin ardından heyecan yaratan gelişme, Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını karşıladığı Rusları, şimdiden kara kara düşündürmeye başladı.

KIYIKÖY VE TUNA-1 NEREDE?

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yer alan küçük bir Karadeniz köyü olan Kıyıköy, minik bir sahil kasabası olarak bilinmektedir.

Kıyıköy, tıpkı iki Ağva gibi iki dere arasında yer alan köylerden biridir.

Erdoğan: Cuma günü bir müjde vereceğiz- İZLE

TUNA-1'İN DERİNLİĞİ KAÇ METRE?

Tuna-1 Karadeniz Ereğli açıklarında yer alıyor.

Karadeniz'de ekipler uzun süredir sismik sondaj çalışmaları yürütüyordu. Veriler değerlendirilerek çalışmalar hız kesmeden devam etti. Denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliği ise 3 bin 500-4 bin metre olacak.

Tuna-1 nerede? Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ile bağlı? Tuna-1'in derinliği kaç metre?