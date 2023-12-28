Tuna Nehri'nde gemi mayına çarptı: İlk açıklama geldi

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Karadeniz'de Tuna Nehri'ndeki bir limana tahıl yüklemek için yola çıkan Panama bayraklı bir sivil gemi, mayınına çarparak patladı.
Patlama sonucu 2 denizcinin yaralandığı ve bu kişilere tıbbi destek sağlandığı belirtildi.
Gemide bulanan Türklerin durumu iyi
Denizcilik Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada gemide, görev yapan 4 Türk denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğu vurguladı.
"Durumları takip edilmektedir"
Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Tuna Nehri'nde mayına çarparak karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide, güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir.
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