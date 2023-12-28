Tuna Nehri'nde gemi mayına çarptı: İlk açıklama geldi Denizcilik Genel Müdürlüğü, Tuna Nehri'nde mayına çarpan gemide yer alan 4 Türk denizcinin durumunu iyi olduğunu açıkladı.

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Karadeniz'de Tuna Nehri'ndeki bir limana tahıl yüklemek için yola çıkan Panama bayraklı bir sivil gemi, mayınına çarparak patladı.

Patlama sonucu 2 denizcinin yaralandığı ve bu kişilere tıbbi destek sağlandığı belirtildi.

Gemide bulanan Türklerin durumu iyi

Denizcilik Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada gemide, görev yapan 4 Türk denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğu vurguladı.

"Durumları takip edilmektedir"

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: