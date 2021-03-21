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    Tunç Soyer, Bekir Coşkun heykeline yapılan saldırı sonrası incelemelerde bulundu

    Tunç Soyer, Bekir Coşkun heykeline yapılan saldırı sonrası incelemelerde bulundu

    İzmir'in geçtiğimiz günlerde yaşadığı altyapı felaketi sonrası, sorunların çözümü beklenirken Tunç Soyer, Bekir Coşkun'un heykelini, gündeminin 1. maddesi yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 09:03
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    İzmir'de geçtiğimiz gün sağanak yağış sonrası şehirde yine kaos çıktı.

    Şehrin altyapısı yağışlara karşı direncini kaybedince, birçok sokak ve cadde sular altında kaldı.

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yetersizliği nedeniyle yağmur esnasında birçok cadde ve sokak sel sularına esir olurken, İzmir'de yağmur sonrası ortaya çıkan manzara her zamanki gibi değişmedi.

    İzmir'in bu sorunları sürerken  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gündemi tamamen farklı...

    HEYKELİ İNCELEMEYE GİTTİ

    CHP'li Buca Belediyesi tarafından, hayatını kaybeden gazeteci Bekir Coşkun’un anısını yaşatmak için yapılan heykel, geçtiğimiz gün kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise aynı gün sular altında kalan İzmir'de incelemelerde bulunup çözüm üretmek yerine, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte zarar verilen heykeli inceledi.

    Tunç Soyer, Bekir Coşkun heykeline yapılan saldırı sonrası incelemelerde bulundu #1

    HEYKEL YENİLENECEK

    Yaşananların çok üzücü olduğunu belirten Başkan Soyer, “Bu tür saldırılarla ne Bekir Coşkun’un adını ne de onun savunduğu değerleri unutturmak mümkün değil. Biz yaşadığımız müddetçe buna izin vermeyeceğiz. Bunun sonuna kadar savunucusu olacağız. Buca Belediye Başkanımız tekrar zarar görmemesi için bronz bir heykel yaptırmayı planlıyor. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Bekir Coşkun’un adını yaşatmak için bir çalışma yapıyoruz" dedi.

    Tunç Soyer, Bekir Coşkun heykeline yapılan saldırı sonrası incelemelerde bulundu #2

    Tunç Soyer, Bekir Coşkun heykeline yapılan saldırı sonrası incelemelerde bulundu #3

    Tunç Soyer, Bekir Coşkun heykeline yapılan saldırı sonrası incelemelerde bulundu #4

    Tunç Soyer, Bekir Coşkun heykeline yapılan saldırı sonrası incelemelerde bulundu #5

    Tunç Soyer, Bekir Coşkun heykeline yapılan saldırı sonrası incelemelerde bulundu #6

    Tunç Soyer, Bekir Coşkun heykeline yapılan saldırı sonrası incelemelerde bulundu #7

    Tunç Soyer, Bekir Coşkun heykeline yapılan saldırı sonrası incelemelerde bulundu #8

    Tunç Soyer, Bekir Coşkun heykeline yapılan saldırı sonrası incelemelerde bulundu #9

    Tunç Soyer, Bekir Coşkun heykeline yapılan saldırı sonrası incelemelerde bulundu #10

    Tunç Soyer, Bekir Coşkun heykeline yapılan saldırı sonrası incelemelerde bulundu #11

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