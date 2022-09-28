Tunç Soyer: Bu vatanı ve cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Şehit ve gazilere layık olmak için yüreklerini ortaya koyarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Eylül Gaziler Günü’nde makamında konuk ettiği şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeğinde de bir araya geldi.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen buluşmaya; Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in yanı sıra CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Bedri Serter, Murat Bakan ve Mahir Polat, ilçe belediye başkanları, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Güney Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili Deniz Albay Cüneyt Çividöken ve ordu mensupları, büyükelçiler ve konsoloslar, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, şehit aileleri ve gazi derneklerinin başkanları ve üyeleri katıldı.

Buluşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve ardından dua okundu.

"Bu vatanı, hürriyeti ve Cumhuriyet’imizi ilelebet yaşatacağız"

Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Başkan Tunç Soyer, "Biz insanlar, kökleriyle varız. Her kim ki geçmişini bilmiyorsa onun geleceği de yoktur. Bu yüzden geleceği inşa etmemizin yegâne yolu, köklerimize sadakatten geçiyor. Bizim için kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimize sadakat, sadece bir görev değildir. Sadakat, bizim için, geçmişe ve geleceğe olan bir borçtur. Asli yaşama nedenlerimizden birdir. Çocuklarımıza onurlu bir yaşam sunmanın teminatıdır. Bugün biz burada nefes alalım diye canını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi asla unutamayız, unutmayız. Öyleyse hatırlamak zorundayız. Öyleyse bu kıymetli günde ve daima, onların bıraktığı mirasa ve birbirimize sımsıkı sarılmalıyız. Şehit ve gazilerimiz, bu toprakların bölünmez bütünlüğü için ödenebilecek en büyük bedeli ödedi. Bu vatanı, hürriyeti ve Cumhuriyet’imizi ilelebet yaşatacağız." dedi.

"Gazilerimiz, kökleri göklere uzanan ulu çınarlarımız"

Belediye bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü’nü kurarak şehit ailelerinin ve gazilerin sorunlarını çözmek için somut adımlar attıklarını ifade eden Başkan Soyer, "Şehit ve gazilerimiz, ülkemizin canıdır. Bugün eğer burada yaşıyorsak, dimdik ayaktaysak bu sadece kendi hünerimiz değil. Şehitlerimizden manevi bir parça her birimizin içinde yaşamaya devam ediyor. Onların aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, ailelerinin acısını tüm kalbimle paylaşıyorum. Gazilerimiz, kökleri göklere uzanan ulu çınarlarımız. Hayatın kavurucu sıcağına rağmen devleşen gölgenizden bizi mahrum bırakmayın. Hakkınızı helal edin. Bilmenizi isterim ki bizler, size layık olmak için var gücümüzle çalışmaya ve yüreğimizi ortaya koymaya devam edeceğiz." diye konuştu.