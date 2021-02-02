Euro
8.5902
-0.92%
Dolar
7.1082
-1.09%
Altın
422.55
-1.73%
Borsa
1.513
1.36%
Bitcoin
243.418
-0.97%
EXEN Coin
16.97
-7.26%
13ºC
İstanbul
Puslu güneşli 13 C
    Tunç Soyer: Bütün derelerimiz taştı

    Tunç Soyer: Bütün derelerimiz taştı

    İzmir'deki yoğun sağanak yağışla beraber yaşanan su taşkınları hakkında açıklamalarda bulunan Tunç Soyer, büyük bir felaketle karşı karşıya olduklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 10:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İzmir, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkisi altına girdi.

    Yoğun yağış nedeniyle ilde su taşkınları yaşandı.

    Derelerin taşması sonucu sokaklar su altında kaldı.

    Tunç Soyer: Bütün derelerimiz taştı VİDEO

    "BÜYÜK BİR FELAKETLE YÜZ YÜZEYİZ"

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehirdeki son durum hakkında Haber Global'de açıklamalarda bulundu.

    Şehirde tüm derelerin taştığını ve büyük bir felaketle yüz yüze olduklarını söyleyen Soyer, "Son 24 saat içinde 126 kilogram yağış düştü. Bu çok büyük bir rakam. Yıllık toplam 717 kilogram yağış düşüyor. Son 24 saat içinde 126 kilogram. Bu olağanüstü bir rakam. Büyük bir felaket. Bütün derelerimiz taştı. Çok büyük bir felaket ile yüz yüzeyiz. Yağış maalesef öğle saatlerinden sonra da devam edecek gibi gözüküyor. Umarız şiddetini artırmaz." ifadelerini kullandı.

    Tunç Soyer: Bütün derelerimiz taştı #1

    Tunç Soyer: Bütün derelerimiz taştı #2

    Tunç Soyer: Bütün derelerimiz taştı #3

    Tunç Soyer: Bütün derelerimiz taştı #4

    Tunç Soyer: Bütün derelerimiz taştı #5

    Tunç Soyer: Bütün derelerimiz taştı #6

    Tunç Soyer: Bütün derelerimiz taştı #7

    Tunç Soyer: Bütün derelerimiz taştı #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir