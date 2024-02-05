Tunç Soyer: CHP'li 11 büyükşehir belediyesi içinde en başarılı belediye İzmir'dir CHP'de yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer veda turlarına başladı. Belediye bünyesindeki şirketlerin yöneticileriyle buluşan Soyer, CHP'li büyükşehir belediyeleri arasından en başarılı belediyenin İzmir olduğunu söyledi.

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Yerel seçimlere sayılı günler kala partiler, isimleri netleşen adaylarını kamuoyuna duyurmaya başladı.

İstanbul ve Ankara dışında CHP'nin İzmir adayının da kim olacağı oldukça merak ediliyordu.

MYK toplantısının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cemil Tugay olması kararlaştırıldı.

Veda turlarına başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin yöneticileriyle veda ziyaretinde buluştu.

İzmir Marina’daki Nefes Restoran’da düzenlenen toplantıda Tunç Soyer, İzmir’in geleceği için çalışan şirket yöneticilerine teşekkür etti.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi ile diğer belediyeler arasında uçurum var"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerle örnek olduğunu ifade eden Soyer şunları kaydetti:

Bütün samimiyetimle söylüyorum ki 11 büyükşehir belediyesi içinde her anlamda en başarılı belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir. Bu beş yıllık döneme hangi perspektiften bakarsanız bakın bu sonuç değişmez. Altyapıda, sosyal hizmetlerde, tarımda, hangi açıdan bakarsanız bakın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile diğer belediyeler arasında uçurum var. Burada tevazu göstermek olmaz, bu bir gerçek. Her birimiz bunun gururuyla hayatımızı devam ettireceğiz. Son nefesime kadar taşıyacağım bir gurur bu. İnsanı diğer canlılardan ayıran en büyük farklılık iz bırakma gayretidir. Bence yaptıklarımızla bunu sağladığımızı düşünüyorum.

"İzmir’e şaibesiz tertemiz biz iz bırakmış oluyoruz"

Soyer şöyle devam etti:

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak beş yılda bunu başardık. Hiç kimsenin yüzünü yere eğdirecek, utanacağı bir şey yapmadık. Gururla, başımız dik, alnımız açık, övüneceğimiz işler yaptık. Bence bu her şeyden kıymetli. İzmir’e şaibesiz tertemiz biz iz bırakmış oluyoruz. Bu beş yıl benim için unutulmaz anılarla geçti. Hayatımda çok güzel izler bıraktınız. Bu anıları büyük bir gururla taşıyacağım. Bizden sonraki dönemde de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yapısının korunması en büyük temennim. Bunun korunması için elimden gelen gayreti göstereceğim.

"Büyük bir aşkla bu memleket için çalışacağız"

Ülkesine büyük bir aşkla bağlı olduğunu ifade eden Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: