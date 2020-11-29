Tunç Soyer: Ciddi bir tehdit kapımızda

Doluluk seviyesi yüzde 35'e düşen Tahtalı Barajı'nda incelemeler yapan Tunç Soyer, İzmirlilere tasarruf çağrısı yaptı.

Türkiyenin batı illerinde zon zamanlarda yaşanan kuraklıklar nedeniyle, başta İstanbul olmak üzere Edirne ve İzmir'de barajlardaki su seviyeleri son yılların en düşük seviyesine düştü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin içme suyu ihtiyacının yarıya yakını karşılayan ancak son dönemde kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Tahtalı Barajı havzasında incelemelerde bulundu.

Soyer incelemelerinin ardınan açıklmamalarda bulundu.

İZMİRLİLERE TASARRUF ÇAĞRISI

İzmir'in can damarı konumundaki barajda su seviyesinin büyük ölçüde azaldığını ve bu durumun gözle görünebilir bir hal aldığını belirten Başkan Soyer, İzmirlilere “tasarruf” çağrısında bulundu.

Başkan Soyer, “Şu anda İzmir'in can damarı diyebileceğimiz Tahtalı Barajı havzasındayız. İzmir'in içme suyu kullanımının yaklaşık yarısını karşılayan Tahtalı’da geçen yıl aynı zamanlarda yüzde 65 olan doluluk seviyesi, bugün yüzde 35'lere düşmüş vaziyette. Bu bir alarm. Çok ciddi bir tehdit kapımızda” dedi.

İnsanlığın küresel ısınma gibi bir tehditle baş başa olduğunu, iklim krizinin kuraklığı da beraberinde getirdiğini ifade eden Soyer, İzmir'in de büyük bir kuraklıkla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

"SUYUMUZU ÇOK DAHA DİKKATLİ KULLANMALIYIZ"

Başkan Soyer, “Bu nedenle suyumuzu mutlaka çok daha dikkatli, çok daha özenli kullanmak zorundayız. Gerçi bir yanda pandemi var. Bu nedenle hijyenden dolayı su tüketiminin artması söz konusu. Ama hijyen daha çok su tüketmek anlamına gelmiyor. Daha doğru ve yeterli suyla hijyen sağlanabilir. Ben tüm İzmirlileri bu konuda duyarlılık göstermeye, suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Suyun dikkatli kullanılmaması halinde çok büyük bir sorunla karşı karşıya kalınacağı uyarısında da bulunan Tunç Soyer, “Çok hassas bir noktadayız. Çok kırılgan bir noktadayız. Şu anda birçok hemşerim, arkadaşım farkına varmıyor ama uyarı yapmak bizim görevimiz. Herkesin su kullanımında olağanüstü bir tasarruf yapması ve çok titiz olması gerekiyor. Bu vesile ile tüm İzmir'e çağrı yapıyoruz.” dedi.

İZSU ve Büyükşehir Belediyesi olarak önlemler aldıklarını ancak yaşanan kuraklığın tedbirleri yetersiz bırakabildiğini ifade eden Soyer, belediyenin çabalarının tek başına yeterli olmayacağını da söyledi. Başkan Soyer, vatandaşların titiz bir şekilde su konusunda tasarruf yapmasını istedi.

320 GÜNLÜK SU KALDI

İZSU Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan da Tahtalı Barajı'nın 1997 yılının Ağustos ayında İzmir'e su vermeye başladığını anımsatarak, şunları söyledi:

“Barajın yüzey alanı tam dolu olduğunda 24,5 kilometrekare ve hacmi de 306 milyon metreküptür. Bugün itibariyle Tahtalı Barajı'nda 122 milyon metreküp suyumuz var. Bu suyun 19 milyon 600 binini alamıyoruz. Bu ölü hacim. Senelik bu barajdan 90 milyon metreküp su alıyoruz. Eğer hiç yağmur yağmazsa suyumuz 320 gün kadar yetecek.”

SUYA YÜZDE 15 ZAM YAPILMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayı 7'nci Olağan Meclis Toplantısı'nda, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam yapılması önerisi CHP ve İyi Parti'li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmişti.

Alınan kararla konut abonelerinde 0-13 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 6,41 liraya, 14-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı ise 6,92 liraya yükseldi.

21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 14,27 lira olarak belirlendi.

