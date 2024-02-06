Tunç Soyer, DEM Parti'den aday olacak mı? İlk kez yanıt verdi

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Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlere sayılı günler kala iç hesaplaşma uğraşıyor.

Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.

Özel'den İmamoğlu'na ayar

İzmir'de Tunç Soyer'in üzeri çizildi Cemil Tugay aday gösterildi.

Özgür Özel "Listeyi ben çalıştım" diyerek 'Buğra Gökçe' dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğlu'na rest çekti.

Bu süreçten etkilenen isim ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu.

DEM Parti'den aday olacak mı?

Soyer'in CHP'den aday gösterilmemesinin ardından DEM Parti'den aday olabileceği iddiası gündeme gelmişti.

Bu iddiaların ardından Tunç Soyer, ilk kez konuştu.

"DEM Parti'den aday olmak gündemimde yok"

"DEM’den aday olacak mısınız" sorusuna yanıt veren Soyer, "Benim gündemimde DEM’den aday olmak yok" cevabını verdi.

Partisine sert sözler söylemişti

Tunç Soyer, CHP'nin izmir adayının açıklandığı gün partisini topa tutmuştu.

"Siyasi nezaketsizlik yaptılar"

Soyer şunları söylemişti:

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk dönemin sonunda yeni dönem için aday gösterilmeyeceğimin MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, CHP'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum.