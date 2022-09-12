Tunç Soyer: Fatih ile Vahdettin bir mi?

Tunç Soyer: Fatih ile Vahdettin bir mi?

Osmanlı'nın kendilerinin de geçmişi olduğunu söyleyen Tunç Soyer, Nutuk'tan alıntı yaparak Vahdettin ve Fatih Sultan Mehmet'in bir olmadığını söyledi.

İzmir 9 Eylül'de görkemli bir kutlama ile düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını kutladı.

Kordon'da toplanan kalabalığa Tarkan konseri ile oşmadan önce sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hitap etti.

Kutlamalardaki sözleri büyük tepki çekti

Soyer'in konuşmasında kullandığı “100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar.” ifadeleri ise büyük tepkiye neden oldu.

İsmail küçükkaya'nın ilk konuğu oldu

Soyer bugün, Halk TV'ye transfer olan ve yeni programına başlayan İsmail Küçükkaya'ya konuk oldu.

Yayın hayatına başlayan İsmail küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının ilk konuğu olan Soyer, konuşmasında kullandığı ifadelere açıklık getirmeye çalıştı.

Tunç Soyer: Fatih ile Vahdettin bir mi? VİDEO

Nutuk'tan alıntı yaptı

Sultan Vahdettin ve Fatih Sultan Mehmet kıyaslaması yapan Soyer, şu ifadelere yer verdi:

"Nutuk'un ilk sayfasıyda Atatürk diyor ki: 'Ülkeyi savaşa sokanlar kendi hayatlarının derdine düşerek ülkeden kaçmışlar. Saltanat ve hılafet makamında bulunan Vahdettin soysuzlaşmış. Kendini ve yalnızca tahtını güvenceye alabileceği alçakça önlemler araştırmakta.

Damat Ferit'in başındaki hükümet zavallı, beceriksiz, onursuz ve korkak. Yalnızca padişahın buyruğuna bağlı ve onunla beraber kendilerini koruyabilecek herhangi bir duruma razı.'





"Ama Vahdettin ile Fatih Sultan Mehmet Han bir mi?"



Osmanlı bizim atamız, Selçuklu bizim atamız sadece birilerinin, bir ideolojiye inanan insanların ataları değil ki. Ama Vahdettin ile Fatih Sultan Mehmet Han bir mi?

Fatih döneminin en vizyoner en karizmatik liderlerinden biri. 4 dil biliyor, muazzam bir vizyonu var. Vahdettin ile karşılaştırabilir misiniz?





"Fatih'in aldığı İstanbul'u teslim etmiş"



Vahdettin ki Çanakkale geçilmez demiş binlerce insan canını kaybetmiş ondan sonra o Çanakkaleyi geçilir hale getirmiş bir kurşın sıkmadan... Fatih'in aldığı İstanbul'u teslim etmiş Serv ile emperyalist güçlere.

O Atatürk için idam fermanları çıkartmış, suikastlar tertip etmiş ve nihayet o hayran oldukları İngilizlerin teknelerine binip kaçmışlar.

Şimdi o atalarımızla bir tutabilir misiniz bu hırsızları, haramileri. Tutamazsınız! Piri Reisler, Barbaroslar, Mimar Sinanlar bunlar bizim atalarımız ve iftihar ediyoruz."