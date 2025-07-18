Tunç Soyer hakkında yolsuzluk ve rüşvetten iddianame hazırlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor...

Bu kapsamda, belediyede peş peşe patlayan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SOYER TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim, kısa süre içinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinin tamamlanmasının ardından aralarındaTunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60 kişi tutuklandı.

İKİ İDDİANAME HAZIRLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin iki ayrı iddianame hazırlandı.

İki ihaleye ilişkin "edimin ifasına fesat karıştırmak" iddiası ile açılan soruşturma neticesinde, 30’u tutuklu 56 şüpheli hakkında 16 Temmuz 2025 tarihinde iddianame düzenlenerek kamu davası açıldı.

İkinci soruşturma ise İzmir ili genelindeki "Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması" işlerine yönelik gerçekleştirilen ihaleleri kapsadı ve 20’si tutuklu 44 şüpheli hakkında aynı tarihte iddianame hazırlandı.

TUNÇ SOYER VE ASLANOĞLU HAKKINDA İDDİANAME

Ancak bu iki iddianamede de Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ismi yer almamıştı.

İZBETON'a yönelik operasyonun ardından 'kooperatiflerdeki usulsüzlüklere' yönelik soruşturma kapsamında yeni bir iddianame hazırlandı.

İddianamede; Örnekköy 3'üncü etap, Örnekköy 4’üncü Etap, Gaziemir-Aktepe/Emrez Mahallesi 1'inci Etap, Karabağlar 3’üncü Etap ve Karabağlar 4’üncü Etapta kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı yönünde bildirilen suç duyuruları sonucunda 449 mağdur, 7 şikayetçi, Maliye ve Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İZBETON A.Ş.'nin suçtan zarar gören olarak tespit edildiğine yer verildi.

'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK' SUÇLAMASI: 45 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil olmak üzere 11'i tutuklu 65 sanığın iştirak halinde ve zincirleme şekilde; nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştıkları belirtildi.

Sanıkların, kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu meslek kuruluşlarını, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerini araç olarak kullandıkları kaydedildi. Sanıklar için 3 yıl ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

CEMİL TUGAY ŞİKAYET ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan geniş çaplı yolsuzluk, usulsüzlük ve terör soruşturmasının, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın şikayetiyle başlatıldığı ortaya çıktı.

Tugay’ın, eski başkan Tunç Soyer ve ekibi hakkında iki ayrı suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Şüphelilerin; Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Denetim Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

Soyer, sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.Soruşturma, Terörle Mücadeleden Sorumlu Başsavcıvekili tarafından yürütülüyor.

Suçlamalar, örgütlü suç kapsamında ele alınıyor. 2020 yılında merkez üssü Yunanistan'ın Samos Adası olan bir deprem meydana gelmişti. Deprem, İzmir'i de etkilemişti.