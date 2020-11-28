İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, barajlarda düşen su seviyesinin İzmir'i kuraklığa doğru götürdüğünü söyleyerek, “Uykularım kaçıyor diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var.” dedi.

Türkiye'de bu yıl kış gelmek bilmedi.

Kasım ayının sonuna gelinmesine rağmen İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde kış kendisini hissetiremedi.

RİZE'DE BİLE HİSSEDİLİYOR

Karadeniz bölgesinde de benzer sorunlar var. Yılın büyük kısmını yağışlarla geçiren Rize'de bu yıl yağış oranı düştü, kentte su sıkıntısı yaşanmaya başladı.

İstanbul, Ankara ve Edirne'nin ardından İzmir'de de barajlarda çekilen görüntüler endişeye neden oluyor.

Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıklama yaptı.

"İZMİR KURAKLIĞA GİDİYOR"

"Çok ciddi bir şekilde İzmir kuraklığa gidiyor" diyen Tunç Soyer, "Uykularım kaçıyor diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var" ifadelerini kullandı.

"KENDİ KENDİMİZİN AYAĞINA SIKTIK"

CHP'li Tunç Soyer, "Çok vahim gidiyoruz. Bu kaygı sadece Kasım ayında yağmur yağmaması sebebiyle olmuyor. Çok ciddi bir şekilde İzmir kuraklığa gidiyor. Kendi kendimizin ayağına sıktık. Biz son derece yanlış üretim süreçlerinin içine girmişiz. Hiç olmaması gereken ürün desenleriyle on yıllarıdır haşır neşir olmuşuz. Bir an önce bu bakış açısını değiştirmemiz lazım.





"SÜREÇTEN SON DERECE KAYGILIYIM"

Havza bazında çok daha sağlıklı üretim desenleri oluşturmamız ve ürün tercihinde bulunmamız lazım. Bunların miktarını ve pazarlama işlerini biliyor olmamız gerekli. Tarımda, sanayide ve evde suyun kullanımıyla ilgili bir farkındalık oluşturmamız gerekli. Şu anki süreçten son derece kaygılıyım" ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer: İzmir kuraklığa gidiyor VİDEO