Tunç Soyer: İzmir'de bazı evlerin fiyatının arttığı doğru

Tunç Soyer: İzmir'de bazı evlerin fiyatının arttığı doğru

İzmir'deki depremde kiralık evlere yaşanan talep sonrası bazı bölgelerde ev sahiplerinin kira fiyatlarını artırdığını; Tunç Soyer doğruladı.

Halk TV'de yayınlanan Özlem Gürses'in sunduğu 20. Saat programına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Tunç Soyer İzmir depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İzmir’de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 17 bina yıkılmış, bu durum sonucu bazı deprem fırsatçıları bu felaketten faydalanmanın yolunu seçti.

Kiralık evlere talebin artması üzerine İzmir'de bazı bölgelerde kiralık evlerin fiyatları artış gösterdi.

Soyer'in gündeminde de İzmir'de artan ev kiraları vardı.

Deprem üzerinden siyaset yapılmaya çalışıldığını söyleyen Soyer, "Böyle bir felaket anında siyasi manevra arayanlara yazık" dedi.

VAR AMA AZINLIKTA...

İzmir'de kiraları artıran ev sahiplerinin istisnai olduğunun altını çizen Tunç Soyer, emlakçıların çoğunun vatandaşlardan komisyon almayacağını söylediğini belirtti.

Emlakçılar odası başkanından kiralık ev bulmak konusunda yardım istediklerini ve emlakçıların bedel istemeden kabul ettiklerini söyledi.

Tunç Soyer: İzmir'de bazı evlerin fiyatının arttığı doğru İZLE