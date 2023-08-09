Tunç Soyer: Körfez’de çoluk çocuk tekrar yüzeceğiz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, körfezin temizliğine ilişkin 11 milyar liralık bütçeyle devasa bir çalışma yürüttüklerini iddia etti. Soyer, "Körfezde çoluk çocuk yüzeceğiz" ifadelerini kullanırken, bu söylemlere tepki geldi.

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İzmir'de yıllardır süren şehrin genelinde etkili olan kötü koku İzmirlilerin kaderi haline geldi.

Uzun zamandır CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İzmir'de temizlik ve alt yapı ile ilgili sorunlar bir türlü çözülemedi.

Bu durum, CHP'ye olan desteğiyle bilinen partilileri ve vatandaşları bile çileden çıkardı.

Lağım kokusu kenti sardı

Özellikle yavaş yavaş sıcak havaların etkisini göstermeye başladığı İzmir'de, lağım kokusu tekrar kenti sardı.

Geçtiğimiz yıllarda burunlarını tıkayarak yolda yürümeye çalışan İzmirliler, tepkilerini belediye birimlerine gösterse de kalıcı bir çözüm sağlanamadı.

Gerçekleştiremediği vaatler verdi

Pis koku İzmir çevresinde etkisini sürdürürken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer vaatlerine devam ediyor.

Tunç Soyer, 31 Mart yerel seçimleri öncesi meydanlarda "3 yıl sonra İzmir Körfezinde yüzeceğim." sözü verdi.

Ardından da uzun süredir TCDD ile ortaklaşa yürütülen körfezde sirkülasyon kanalları açılmasını öngören projeyi "eğer kirletmezsek körfez kendi kendisini temizler" diyerek rafa kaldırdı.

Her geçen gün kötüleşti

Aradan geçen süreçte körfez temizliğine ilişkin hiçbir çalışma yapılmayınca iç körfezin durumu her geçen gün daha da kötüleşti.

Uzun süredir görülmeyen deniz marulları yılın 12 ayı iç körfezi mesken tutarken deniz yüzeyi önce yeşile, ardından da kahverengi renge büründü.

Vaatlerine devam etti

İZSU Genel Müdürlüğü ile İzmir Planlama Ajansı (İZPA) işbirliğiyle hazırlanan "Yaşayan Körfez Sualtı Fotoğraf Sergisi"nin açılış törenine katılan Soyer burada da vaatlerine devam etti.

"Körfez'de tekrar çoluk çocuk yüzeceğiz"

Körfezin temizliği için 11 milyar liralık bütçeyle devasa bir çalışma yürüttüklerini öne süren Soyer, "İnanıyorum ki bu güzelim Körfez'de tekrar çoluk çocuk yüzeceğiz, eğleneceğiz ama daha da fazlası bu şehrin dünyadaki marka değerini büyütmüş olacağız." dedi.

Soyer ayrıca körfezden etrafa yayılan pis koku konusunda da açıklamalarda bulundu.

"Koku şikayetini çözdük"

Konuşmasında "Kokuyu büyük ölçüde bitirdik" diyen Başkan Soyer, "Geçen yıldan bu yana aldığımız şikayetleri karşılaştırdık ve yüzde 90 oranında koku şikayetinin azaldığını gördük." dedi.

Vatandaştan tepki çekti

Soyer'in kokuyu büyük ölçüde bitirdik sözleri sosyal medyada tepki çekti.

İzmirliler koku sorununun halen daha devam ettiğini belirtip bir an önce çözüm bulunmasını istedi.