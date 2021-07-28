Tunç Soyer: Mültecilerle yaşamayı herkes hazmetmeli

CHP'li Bolu Belediyesi'nin Suriyelilere yönelik politikasını değerlendiren Tunç Soyer, mültecilerle yaşamayı öğrenmeliyiz mesajı verdi.

Kamuoyunun son günlerde gündemi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı Suriyelileri Suriye'ye geri gönderme politikası...

CHP Lideri'nin bu politikası sonrası CHP'li belediyelerden de cevap gecikmedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu politikasına destek veren CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'daki Suriyelilerin ülkeyi terk etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek Suriyelilerin kullanacağı suya 10 kat zam yapma kararı alacağını duyurdu.

Özcan'ın bu teklifi ise FOX TV'de Çalar Saat programı konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e soruldu.

"YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ"

Özcan’ın Bolu’da bulunan mültecilerin su ve katı atık bedellerini 10 kat arttıracağını söylemesi sonrası başlayan tartışmanın hatırlatılması üzerine Soyer, “ İzmir'de 150 bin civarı göçmen var. Kentsel adalet daire başkanlığı kurduk. Gündelik hayatlarını kolaylaştırmak, sorun yaratılmasına imkan vermemek adına onların sosyal hayata entegrasyonu ile ilgilenen dairemiz var. Hayatın içindeler, onlarla beraber yaşıyoruz. Herkesin hazmetmesi ve bununla devam etmeyi öğrenmemiz gerek” dedi.