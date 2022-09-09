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    Tunç Soyer: Osmanlı gaflet ve ihanet içindeydi

    Tunç Soyer: Osmanlı gaflet ve ihanet içindeydi

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şehrin kurtuluşunun 100. yılında yaptığı konuşmada Osmanlı'ya yüklendi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 22:54
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 23:34
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    İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü için akşam saatlerinde binlerce kişi  Gündoğdu Meydanı'nında toplandı.

    Megastar Tarkan'ın da konser vereceği alanda konserden önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kalabalığa seslendi.

    "Gaflet ve hıyanet içindeydiler"

    Soyer konuşmasında 100 yıl önce İzmir için verilen mücadeleye değinirken Osmanlı yönetimini suçlayarak, "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar." dedi.

    Tunç Soyer: Osmanlı gaflet ve ihanet içindeydi -  Video

    Tunç Soyer: Osmanlı gaflet ve ihanet içindeydi #1

    "Yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar"

    Soyer konuşmasının devamında, "İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Ve bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim ülkemizi işgal etti." ifadelerini kullandı.

    Tunç Soyer: Osmanlı gaflet ve ihanet içindeydi #2


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