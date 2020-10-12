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    Tunç Soyer: PKK'yı kınasak ne olacak

    Tunç Soyer: PKK'yı kınasak ne olacak

    İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katıldığı bir televizyon programında sorulan "PKK'yı neden kınamadınız?" sorusu üzerine "Bu neye yarayacak" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 18:37
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    İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, terör örgütü PKK'ya yönelik herhangi bir kınama mesajı yayınlamaması nedeniyle yapılan eleştirilere yönelik konuştu.

    MHP'Lİ VEKİL, 'PKK'YI NEDEN KINAMIYORSUN?' DİYE SORDU

    SonSöz TV'ye konuşan Soyer, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nun Hatay’daki yangın üzerinden yaptığı “PKK’yı neden kınamıyorsun?" açıklamasına cevap verdi.

    Tunç Soyer: PKK'yı kınasak ne olacak- İZLE

    "NEYİ KANITLAYACAĞIZ? NEYE YARAYACAK?"

    PKK'yı kınamanın işe yaramayacağını söyleyen Tunç Soyer, “Her gün PKK kahrolsun diye güne başlasak, neye yarayacak? Biz birbirimize bunu sürekli söyleyerek neyi kanıtlamış olacağız? Bütün işi gücü bir kenara bırakarak güne böyle başlayacağız. Bu nasıl bir mantık? Hayata böyle bakmak… Ben bunlara cevap vermeyi bile doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

    Tunç Soyer'in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı.

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