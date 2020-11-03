Tunç Soyer: Rıza Bey Apartmanı'ndan bir bebeğe canlı ulaşıldı

Arama kurtarma ekipleri, depremin ardından geçen 91'inci saatte bir mucizeye ulaştı. 3 yaşındaki Ayda Gezgin, 91'inci saatte enkazdan sağ çıkarıldı.

İzmir'deki depremin üzerinden geçen 91'inci saatte nefesler tutuldu.

Arama kurtarma ekipleri, 3 yaşındaki Ayda bebeğe sağ ulaştı. Ayda bebeğin canlı olduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer, "Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

HAYAT ÜÇGENİ OLUŞTU

Ayda Gezgin'i kurtaran Diyarbakır AFAD ekibi, kirişlerin üst üste binmesi sonucu oluşan hayat üçgeni ile Ayla'nın hayatta kaldığını açıkladı.

"İYİYSEN EL SALLA"

Duyulan çığlık sesine kulak verdiklerini belirten kurtarma görevlileri, Ayda'ya iyiyse el sallamasını söyleyince Ayda'nın el salladığını söyledi.

4 yaşındaki Ayda Gezgin, 91'inci saatte enkazdan sağ çıkarıldı VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Kurtarma ekibi görevlilerinin hiç kırığı olmadığını belirttiği Ayda bebek, tedavi görmek üzere Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE HALA ENKAZ ALTINDA

3 yaşında olduğu belirtilen Ayda Gezgin'in annesinin ise henüz enkaz altında olduğu belirtiliyor.