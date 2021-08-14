Tunç Soyer: Suriyeli göçmenlerin konforunu sağlayacağım

Suriyeli sığınmacılar hakkında görüşlerini paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, onların hayatını iyileştirmek için çalışacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sığınmacı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hem yerel yönetici hem de insan olarak sığınmacılara seyirci kalmayacağını belirten Soyer, "Flamingoların da başkanıyım dedim." ifadesini kullandı.

"GÖÇMENLERE SAHİP ÇIKACAĞIM"

Soyer, sözlerini "Flamingolara sahip çıkarken onlara sahip çıkmayacak mıyım? Burada yaşadıkları sürece onların hayatını iyileştirmek için her şeyi yapmaya devam edeceğim." şeklinde sürdürdü.

"SUYU İKİ MİSLİNE ÇIKARAYIM GİBİ..."

Sığınmacılar konusunda önceliğinin çözüm üretmek olduğunu belirten Soyer, "Günü gelir memleketlerine güle güle gitsinler. Ama burada kaldıkları sürece, ne zaman gidecekler, nasıl gönderirim, suyu iki misline çıkarayım gibi bir şey yapmam." dedi.

"KONFORLARI İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, kentte bulunmaya devam ettikleri müddetçe göçmenlerin konforu için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.