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    Tunç Soyer'den İzmirlilere geceyi dışarıda geçirin çağrısı

    Tunç Soyer'den İzmirlilere geceyi dışarıda geçirin çağrısı

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşların bu geceyi dışarıda geçirmesini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 18:51
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 03:26
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    İzmir'de meydana gelen deprem, Türkiye'ye büyük bir üzüntü yaşattı.

    Depremin ardından yıkılan binaların altında kalan vatandaşların kurtarılması için başlayan çalışmalar hızla devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den bir açıklama geldi.

    "GECEYİ AÇIK ALANDA GEÇİRİN"

    Twitter hesabından açıklama yapan Soyer, "Bayraklı'da yaşayan vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, lütfen bu akşam hasarlı evlere girmeyin. Bölgeye kumanya, mobil tuvalet ve çadır sevk ediyoruz. Vatandaşlarımız açık alanda geceyi geçirsinler." ifadelerini kullandı.

    Tunç Soyer'den İzmirlilere geceyi dışarıda geçirin çağrısı VİDEO

    Tunç Soyer den İzmirlilere geceyi dışarıda geçirin çağrısı #1

    Tunç Soyer den İzmirlilere geceyi dışarıda geçirin çağrısı #2

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