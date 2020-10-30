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- Tunç Soyer'den İzmirlilere geceyi dışarıda geçirin çağrısı
Tunç Soyer'den İzmirlilere geceyi dışarıda geçirin çağrısı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşların bu geceyi dışarıda geçirmesini istedi.
- Haber Merkezi
- 30.10.2020 - 18:51
- Güncelleme : 31.10.2020 - 03:26
İzmir'de meydana gelen deprem, Türkiye'ye büyük bir üzüntü yaşattı.
Depremin ardından yıkılan binaların altında kalan vatandaşların kurtarılması için başlayan çalışmalar hızla devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den bir açıklama geldi.
"GECEYİ AÇIK ALANDA GEÇİRİN"
Twitter hesabından açıklama yapan Soyer, "Bayraklı'da yaşayan vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, lütfen bu akşam hasarlı evlere girmeyin. Bölgeye kumanya, mobil tuvalet ve çadır sevk ediyoruz. Vatandaşlarımız açık alanda geceyi geçirsinler." ifadelerini kullandı.
Tunç Soyer'den İzmirlilere geceyi dışarıda geçirin çağrısı VİDEO