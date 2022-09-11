Petrol
92.42
3.67%
Euro
18.3161
0.48%
Dolar
18.2347
0.06%
Altın
1.007
0.57%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
395.173
0.94%
BTXN Coin
7.17
14.72%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 26 C
    Tunç Soyer'den 'Osmanlı'ya hakaret' açıklaması: Nutuk'tan ilham aldım

    Tunç Soyer'den 'Osmanlı'ya hakaret' açıklaması: Nutuk'tan ilham aldım

    9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında Osmanlı hakkındaki sözleri sebebiyle tepki çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ben Nutuk'tan ilham aldım." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2022 - 00:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde Tarkan konseri öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir konuşma gerçekleştirmişti.

    "Vatana hıyanet içindeydiler"

    Soyer, Osmanlı'ya ithafen yaptığı konuşmasında, "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar." ifadelerini kullanmıştı.

    Soyer'in bu sözleri tepkilere neden olmuştu ve bir çok siyasiden eleştiri almıştı.

    Tunç Soyer'den 'Osmanlı'ya hakaret' açıklaması: Nutuk'tan ilham aldım - Video

    "Nutuk'tan ilham aldım"

    Habertürk'te Olaylar ve Görüşler programına katılan Soyer, bu sözlerine açıklık getirerek Nutuk'tan bir bölüm okudu ve şöyle konuştu, "Aslında bunlar benim sözlerim değil, ben Nutuk'tan ilham aldım. Bizim Osmanlı'yla bir problemimiz yok, onlar atalarımız. Ama Kurtuluş Savaşı döneminde bu ülkeyi emperyalistlere teslim edenlerle hiçbir işimiz olmaz."

    Tunç Soyer: Osmanlı gaflet ve ihanet içindeydi - Haberi için tıklayınız -

    Tunç Soyer den Osmanlı ya hakaret açıklaması: Nutuk tan ilham aldım #1

    Tunç Soyer den Osmanlı ya hakaret açıklaması: Nutuk tan ilham aldım #2


    Cildi gençleştiren doğal maskeler! Patates, bal ve yumurtadan gelen mucize..
    Sağlık

    Cildi gençleştiren doğal maskeler! Patates, bal ve yumurtadan gelen mucize..

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Hadise: Bu ülke bizlerin
    Magazin

    Hadise: Bu ülke bizlerin

    Görüş Bildir