Tunç Soyer'den 'Osmanlı'ya hakaret' açıklaması: Nutuk'tan ilham aldım

9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında Osmanlı hakkındaki sözleri sebebiyle tepki çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ben Nutuk'tan ilham aldım." dedi.

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde Tarkan konseri öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir konuşma gerçekleştirmişti.

"Vatana hıyanet içindeydiler"

Soyer, Osmanlı'ya ithafen yaptığı konuşmasında, "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar." ifadelerini kullanmıştı.

Soyer'in bu sözleri tepkilere neden olmuştu ve bir çok siyasiden eleştiri almıştı.

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"Nutuk'tan ilham aldım"

Habertürk'te Olaylar ve Görüşler programına katılan Soyer, bu sözlerine açıklık getirerek Nutuk'tan bir bölüm okudu ve şöyle konuştu, "Aslında bunlar benim sözlerim değil, ben Nutuk'tan ilham aldım. Bizim Osmanlı'yla bir problemimiz yok, onlar atalarımız. Ama Kurtuluş Savaşı döneminde bu ülkeyi emperyalistlere teslim edenlerle hiçbir işimiz olmaz."

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