Tuncay Cevheroğlu kimdir? İstanbul SGK İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu'nun biyografisi

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ndeki görevine Ankara İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu getirildi. Peki Tuncay Cevheroğlu kimdir, kaç yaşında? İşte İstanbul SGK İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu'nun hayatı.

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat Göktaş, uzun süredir görevini devam ettiriyordu. Göktaş'ın görevden alınmasının ardından, yerine SGK Ankara İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu getirildi.

Bu gelişmenin ardından Tuncay Cevheroğlu'nun hayatına dair bilgiler araştırma konusu oldu. Tuncay Cevheroğlu kimdir, hangi görevlerde bulundu? soruları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

Peki Tuncay Cevheroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu ? İşte İstanbul SGK İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu'nun biyografisi...

TUNCAY CEVHEROĞLU KİMDİR?

1978 yılında Kars'ta dünyaya gelen Tuncay Cevheroğlu, ilk, orta ve lise eğitimimi Kars'ta tamamlamıştır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Cevheroğlu, yüksek lisansını, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde (TODAİE) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yapmıştır.

Hayat şartları nedeniyle Ankara'da üniversite öğrencisiyken, İstanbul Bakırköy Sigorta Müdürlüğü'nde memuriyete başlayan Cevheroğlu, 2004-2007 yılları arasında, Büro Memur Sen İstanbul 1 nolu Şube Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Daha sonra 2005-2006 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapmıştır.

2006-2009 yılları arasında, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru ve Dernek Başkanlığı görevlerini birlikte yürüten Cevheroğlu, Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte sırasıyla Akyurt ve Yenimahalle Sosyal Güvenlik Merkezlerinin kurucu müdürlüğünü yapmıştır.

Daha sonra sanayinin yoğun olduğu Sincan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne atanan Cevheroğlu, Sosyal Güvenlik Denetmenliği kadrosunda olup aynı zamanda 2011-2013 yılları arasında Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneğinin Genel Başkanlığını yapmıştır.

Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı, Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği Özel İhtisas Komisyonu üyeliğinde bulunmuştur.

İngilizce bilen Tuncay Cevheroğlu, evli ve bir çocuk babasıdır.