Doların bir anda düşüşe geçmesiyle birlikte Tele1 sunucusu Tuncay Mollaveisoğlu, evini satıp 17 liradan dolar alan tanıdıkları olduğunu söyleyerek üzüntüsünü ifade etti.

Son dönemlerde kurda yaşanan dalgalalanmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği güven konuşmasıyla, döviz değer kaybetti.

1 dolar 18 lira bandındayken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın ardından dolar gece saatlerinde 12 liraya kadar düştü.

Doların yükseldiği süreçte çok sayıda kişinin evlerini satıp dolar aldığı belirtilirken, bu durum Tele1 canlı yayınına da konu oldu.

TANIDIKLARINA ÜZÜNTÜSÜNÜ İFADE ETTİ

Program sunucusu Tuncay Mollaveisoğlu, kendi tanıdıkları arasında evlerini satıp dövize yatıranlar olduğunu aktararak üzüntüsünü ifade etti.

Tuncay Mollaveisoğlu, evini satıp 17 liradan dolar alanlara üzüldü VİDEO



"17 LİRADAN BİLE EVİNİ SATIP DÖVİZ ALAN VAR"

Konuklarına durumu aktaran Mollaveisoğlu, "17 liradan, 18 liradan insanlar gidip döviz aldılar. Benim tanıdığım, 17 liradan bile evini satıp döviz alan insanlar vardı. E şimdi bu gece birden 13 liraya düştü. Bu sefer de inanılmaz bir dolarizasyon olduktan sonra tekrar TL'ye dönülmesi için bir takım adına faiz denilmeyen faiz artışı yapıldı." açıklamasında bulundu.