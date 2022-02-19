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    Tuncay Özilhan'ın evinin önünde eylem yapan Migros işçileri gözaltına alındı

    Tuncay Özilhan'ın evinin önünde eylem yapan Migros işçileri gözaltına alındı

    Haklarını istedikleri için işten çıkarılan Migros işçileri, Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın evinin önünde eylem yapınca karakolluk oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 19.02.2022 - 12:43
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    Migros yönetimi ile işçiler arasındaki anlaşmazlıklar üzerinden çıkan eylemler Türkiye'nin gündeminde.

    ZAM PAZARLIKLARI

    Migros'un Esenyurt'taki deposunda çalışan işçilere, yüzde 8'lik zam teklif edildi.

    Bu oran karşısında şoke olan işçiler, ucuza çalıştırılma dayatmasına karşı çıktı ve daha iyi bir ücret talep etti.

    İşçilerin zam talebi ise yüzde 70.

    Depoyu işleten taşeron şirket Us Grup ise brüt gelirlere primlerle birlikte yüzde 54 zam yapıldığını savunuyor.

    EYLEMLERE KATILAN İŞÇİLER KOVULDU

    Eylemlerin devam etmesi üzerine Migros yönetimi 257 kişiyi işten çıkardı.

    İşten çıkarma kararları eylemlerin bir seviye daha ileri taşınmasına neden oldu.

    TUNCAY ÖZİLHAN'IN EVİNİN ÖNÜNDE EYLEM

    Migros işçileri soluğu bu kez Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın evinin önünde aldı.

    Tuncay Özilhan ın evinin önünde eylem yapan Migros işçileri gözaltına alındı #1

    "VAZGEÇMEYECEĞİZ"

    Burada işçiler adına açıklama yapan DGD-Sen Başkanı Neslihan Acar, Özilhan’a seslenerek, “2013’te işten attığın işçiler kurdu bu sendikayı. Biz vazgeçmeyiz, sana demiştik. Hakkımızı alacağız” dedi.

    "İŞÇİLER AÇKEN, TUNCAY ÖZİLHAN'A HUZUR YOK"

    Eylemde; “Biz hırsız değiliz, yoksul işçileriz, çaremiz direniş”, “İşçiler açken Tuncay Özilhan’a huzur yok” ve “4 TL zam istedik, 257 işçi işten atıldık” yazılı pankartlar açan işçiler, “Yaşasın Migros direnişimiz” ve “İşçiler burada, Özilhan nerede” sloganları attı.

    Tuncay Özilhan ın evinin önünde eylem yapan Migros işçileri gözaltına alındı #2

    100'E YAKIN İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

    Eyleme katılan bazı işçiler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Migros işçilerinin sendikasından yapılan açıklamada, "Tuncay Özilhan’ın evinin önünde 100’e yakın Migros depo işçisi kardeşimiz, Genel Başkanımız ve sendika yöneticilerimiz polis saldırısıyla gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlar Vatan Emniyet’e götürülmektedir. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın!" denildi.

    Yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınan Migros işçileri serbest bırakıldı.

    Tuncay Özilhan ın evinin önünde eylem yapan Migros işçileri gözaltına alındı #3

    GÜNDEM OLAN FOTOĞRAF

    Gözaltına alınan Migros işçilerinden Gülabi Aksu'nun, elleri kelepçeli şekilde gözyaşlarını sildiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

    Tuncay Özilhan ın evinin önünde eylem yapan Migros işçileri gözaltına alındı #4

    MİGROS'TAN AÇIKLAMA

    Yaşananların ardından Migros yönetiminden de açıklama geldi.

    Migros'un açıklamasında, "Önceki açıklamamızda, kendilerine sunulan olanakları uygun bulan arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu belirtmiştik. Açıklamamızdan sonra Us Grup ile iletişime geçen 70 kişinin işlerinin başına dönmüş olmasında mutluluk duyduk. Diğer arkadaşlarımıza da çağrımızı yineliyoruz" denildi.

    BOYKOT ÇAĞRILARI

    Migros'un işçilerle düşük zam teklifi kamuoyunda da tepkilere neden oldu.

    Bazı kullanıcılar artık Migros'tan alışveriş yapmayacaklarını belirterek boykot çağrıları yaptı.


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